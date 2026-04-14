Врач перечислил признаки грибковой инфекции ушей

Повреждение кожных покровов при чистке ушей и излишнее удаление серы могут стать причиной грибкового заболевания — отомикоза. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

«Отомикозы — грибковые инфекции ушей, достаточно широко распространены среди детей от 5 до 10 лет, а также у пациентов 18-44 лет и в пенсионном возрасте. Отомикоз наружного уха — самая легкая форма заболевания, отомикоз среднего уха может вызывать поражение барабанной перепонки, самая тяжелая форма — отомикоз полости среднего уха (за барабанной перепонкой). Очень часто причиной возникновения отомикоза являются повреждение кожных покровов при чистке ушей и, это наверняка неожиданно для многих, удаление серы. Сера нормализует ушную флору. При полном отсутствии серы и повреждении кожи условно-патогенные грибки (дрожжевые или плесневые), которые всегда присутствуют в ухе, начинают активно развиваться, приводя к заболеванию», — пояснил Ионов.

Еще одним фактором, провоцирующим нарушение (дисбаланс) микрофлоры ушной раковины и возникновение отомикоза, может быть частое применение антибиотиков. По словам профессора, они убивают благоприятную микрофлору и дают возможность размножаться условно-патогенной (похоже на дисбактериоз в кишечнике).

«Кроме того, к возникновению отомикозов могут привести прием некоторых препаратов противораковой терапии и лучевая терапия, длительный прием гормональных препаратов, гнойные отиты, кожные заболевания — экземы, дерматиты, себорея, а также гипо- и авитаминоз, послеоперационная травма», — добавил Ионов.

Профессор также перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии грибковой инфекции ушей.

«Первый симптом отомикоза — зуд внутри уха. Он возникает эпизодически и не доставляет особого беспокойства. Но если не лечить отомикоз, дискомфорт усиливается, могут возникнуть ушная боль и даже головокружение. Начинаются патологические выделения разного цвета с образованием корочек. Если причина отомикоза дрожжевой грибок — выделения светлые или зеленые, если плесень — более темные, вплоть до коричневого или черного цвета.

Не пролеченный вовремя отомикоз переходит в хроническую стадию и более глубокие отделы уха, поражая барабанную перепонку. Приводит к возникновению рубцовых тканей на перепонке, потере эластичности и в результате — к нарушениям или потере слуха (тугоухости)», — рассказал Ионов.

Он предупредил, что самолечение небезопасно, поскольку выбор препарата зависит от разновидности грибка, которую может установить только врач.

«После взятия мазка в ходе исследований определяется также чувствительность грибка к различным препаратам — и подбирается наиболее эффективный. Если не помогают местные противогрибковые препараты, добавляют общие — в таблетированной форме. Лечение грибковых инфекций антибиотиками нежелательно, так как неэффективно», — констатировал Ионов.

