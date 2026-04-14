США продлили лицензию на операции с зарубежными АЗС «Лукойла» до 29 октября. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина.
В документе отмечается, что до 29 октября разрешается проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах «Лукойла» за пределами России.
В конце февраля США продлили крайний срок до 1 апреля для компаний, которые должны провести переговоры с «Лукойлом» о его международных активах.
«Лукойл» находится в санкционном списке США с 22 октября прошлого года. Впоследствии OFAC выпустило и несколько раз продляло лицензию на переговоры по продаже активов компании.
В свою очередь «Лукойл» после введения рестрикций объявил о намерении продать свои зарубежные активы. В январе 2026 года ПАО «ЛУКОЙЛ» заключило соглашение с американской инвесткомпанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH. Договор находится на рассмотрении OFAC.
Британские же власти вывели Lukoil International из-под санкций в ноябре прошлого года. Операции с международными активами компании разрешено проводить до 25 августа 2026 года.
Ранее сообщалось, что компания из Саудовской Аравии намерена купить активы «Лукойла».