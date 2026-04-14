В Совфеде ответили Мерцу, желающему «пересушить» источники финансов России

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о желании «пересушить» источники финансовых поступлений России говорит о нервозности в Евросоюзе по поводу политики в отношении Украины. Мерцу стоит думать, прежде чем делать резкие выпады в адрес РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Нам не привыкать к выпадам против нашей родины, мы умеем защищать ее интересы. Это во-первых. Во вторых, Мерцу, видимо, надо думать, прежде чем такие заявления делать. Пока ощущается нервозность в рядах строителей нового Рейха в Европе, потому что даже с учетом результатов выборов в Венгрии далеко не понятно, какую среднесрочную и долгосрочную позицию по всем этим вопросам будет занимать новое руководство Будапешта. Более того, люди все больше в Европе начинают сомневаться в том, что вообще вся эта линия разумна и ведет куда-то к новым вершинам логики, она скорее ведет к упадку, раздражению, ненависти и войне», — подчеркнул он.

14 апреля Мерц заявил, что Европа будет обсуждать быстрые решения по принятию очередного пакета санкций для усиления давления на Россию, чтобы «пересушить» источники дохода от теневого флота Москвы.

«Чтобы пересохли источники финансирования войны в России, мы планируем новые меры против теневого флота. А также мы сотрудничаем со странами Ближнего Востока, чтобы увеличить их оборонные возможности», – сообщил Мерц.

Ранее Мерц заявил, что Европа должна быть частью соглашения по Украине.

 
