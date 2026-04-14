Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В офис издания «Сапа 15» во Владикавказе пришли с обысками

«Сапа 15»: в нашем офисе во Владикавказе идут обыски
Shutterstock

В офис портала «Сапа 15» во Владикавказе пришли с обысками. Об этом сообщается в Telegram-канале СМИ.

«Журналисты успели сообщить, что неизвестные люди в гражданской одежде утром зашли в здание. Они начали проводить обыск. Сотрудники редакции недоступны на протяжении шести часов», — сказано в посте.

По неподтвержденной информации, несколько человек увезли сотрудники правоохранительных органов, но причина неизвестна.

В июне прошлого года редактор уральского портала Ura.ru Денис Аллаяров был арестован на два месяца. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему родственнику — бывшему начальнику отдела уголовного розыска полиции Екатеринбурга Карпову. В конце июля редактору продлили арест.

Следствие считает, что Аллаяров мог покупать оперативные сводки у полицейского. Обвинение, как сообщалось, основывалось на словах дяди, который сам проходит обвиняемым по трем статьям УК. 23 октября Верх-Исетский суд Екатеринбурга снова продлил арест Аллаярову на полгода.

Ранее героиня публикаций Аллаярова попросила суд быть милосердным к журналисту.

 
Теперь вы знаете
Устали от работы и остались совсем без сил? Что с этим делать, отвечает психолог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!