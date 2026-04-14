В офис издания «Сапа 15» во Владикавказе пришли с обысками

В офис портала «Сапа 15» во Владикавказе пришли с обысками. Об этом сообщается в Telegram-канале СМИ.

«Журналисты успели сообщить, что неизвестные люди в гражданской одежде утром зашли в здание. Они начали проводить обыск. Сотрудники редакции недоступны на протяжении шести часов», — сказано в посте.

По неподтвержденной информации, несколько человек увезли сотрудники правоохранительных органов, но причина неизвестна.

В июне прошлого года редактор уральского портала Ura.ru Денис Аллаяров был арестован на два месяца. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему родственнику — бывшему начальнику отдела уголовного розыска полиции Екатеринбурга Карпову. В конце июля редактору продлили арест.

Следствие считает, что Аллаяров мог покупать оперативные сводки у полицейского. Обвинение, как сообщалось, основывалось на словах дяди, который сам проходит обвиняемым по трем статьям УК. 23 октября Верх-Исетский суд Екатеринбурга снова продлил арест Аллаярову на полгода.

Ранее героиня публикаций Аллаярова попросила суд быть милосердным к журналисту.