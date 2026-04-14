Россиянам напомнили, когда штрафуют за жарку шашлыков

ТАСС: жарка шашлыка может обернуться штрафом до 30 тысяч рублей
В России за жарку шашлыка могут оштрафовать на 15-30 тыс. рублей — при нарушении противопожарных норм. Об этом ТАСС рассказали эксперты.

Они напомнили, что готовить еду нельзя во дворах многоквартирных домов, а также на балконах и в квартирах.

На даче же разводить огонь разрешается в мангалах или жаровнях, расположенных минимум в 5 м от дома. В доступе должны быть огнетушитель или другие средства для тушения пожара. Кроме того, важно очистить землю от горючих материалов, например сухих листьев.

Однако при сильном ветре разводить огонь запрещено в любом случае, подчеркнули эксперты.

Врач-иммунолог Елена Сычева до этого предупреждала, что раннее открытие сезона шашлыков в условиях перепадов температур и ослабленного после холодов иммунитета повышает риск инфекционных заболеваний. По ее словам, ранней весной особенно опасны такие патогены, как кампилобактерии и сальмонеллы.

Ранее россиянам предложили купить фартук для жарки шашлыков за 1,5 миллиона рублей.

 
