Актера Артура Смольянинова заочно приговорили к восьми годам колонии

Смольянинова заочно осудили на восемь лет по делу о фейках об армии России

Актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать Смольянинова Артура Сергеевича виновным и назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — огласила приговор судья.

В решении суда сказано, что срок будет считаться с момента его экстрадиции или задержания на территории Российской Федерации. Кроме того, актеру запрещено администрировать сайты и интернет-страницы сроком на четыре года.

12 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба, на котором сообщил о завершении расследования уголовного дела против Смольянинова и объявил его в международный розыск. На имущество актера также наложили арест.

Артур Смольянинов осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России в 2022 году. В январе 2023 года Минюст внес его в реестр иноагентов, а в мае 2024 года включил в список террористов и экстремистов.

Ранее Смольянинов в разговоре с пранкерами заявил, что хочет стать гражданином Украины.