Стало известно возможное место новых переговоров США и Ирана

ТАСС: США и Иран могут назначить новый раунд переговоров в Исламабаде

Следующий раунд переговоров США и Ирана может пройти в столице Пакистана — Исламабаде, поскольку обе стороны продемонстрировали готовность к дальнейшим контактам. Об этом сообщили ТАСС дипломатические источники.

«Обе стороны, США и Иран, проявили готовность к переговорам», — отметил один из источников.

Другой дипломатический источник добавил, что «местом встречи, возможно, вновь будет Исламабад», но точная дата переговоров пока не обозначена.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что призывает продолжить прерванные переговоры в Исламабаде, чтобы избежать новых этапов эскалации. Для этого он отметил важные вопросы, которые должны быть учтены. Среди них — полное прекращение огня всеми, включая Ливан, а также полная разблокировка Ормузского пролива без проверок и сборов, добавил он.

Предыдущий раунд переговоров между США и Израилем состоялся в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда консультаций, однако заключить мирную сделку так и не смогли.

Ранее стал известен один вопрос Ирана к США на переговорах в Исламабаде.