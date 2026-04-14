Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Бизнес

Миру грозит крупнейший в истории нефтяной кризис

МЭА: война в Иране спровоцировала масштабный срыв поставок нефти в 2026 году
Norlys Perez/Reuters

Крупнейший в истории нефтяной кризис ожидает мир в 2026 году из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА), передает Reuters.

Согласно ежемесячному отчету МЭА о состоянии нефтяного рынка, в этом году предложение сократится на 1,5 млн баррелей в сутки на фоне ударов по энергетическим объектам на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ираном Ормузского пролива, которые негативно сказались на добыче и экспорте нефти.

Агентство назвало войну на Ближнем Востоке крупнейшим в истории сбоем в поставках нефти и отметило, чт она «полностью перевернула глобальные перспективы потребления нефти».

По прогнозы МЭА, в 2026 году предложение превысит спрос всего на 410 тыс. баррелей в сутки, в отличие от прогнозируемого в прошлом месяце избытка в 2,46 млн баррелей в сутки.

Нападения на энергетические объекты и фактическое закрытие Ормузского пролива привели к потере поставок 10,1 млн баррелей в сутки в марте. В апреле она может увеличиться еще на 2,9 млн баррелей в сутки.

Прогнозируемое снижение спроса на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2026 года станет самым глубоким спадом с момента начала пандемии COVID-19.

По мере сохранения дефицита и высоких цен сокращение спроса будет распространяться, заявило МЭА, добавив, что наиболее существенное сокращение потребления нефти на данный момент зафиксировано на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, нафты, сжиженного нефтяного газа и авиационного топлива.

Ранее Дмитриев заявил, что план МЭА по снижению потребления нефти может вызвать локдаун.

 
Теперь вы знаете
Устали от работы и остались совсем без сил? Что с этим делать, отвечает психолог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!