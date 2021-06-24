В Депздраве Москвы уточнили обновленный порядок плановой госпитализации

Департамент здравоохранения столицы разъяснил новые правила плановой госпитализации в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте Депздрава города.

«В связи с появлением в СМИ и соцсетях вопросов о плановой госпитализации пациентов, которые болели менее полугода назад и имеют подтвержденный диагноз «коронавирус», департамент здравоохранения выступает с разъяснением. Гражданам, которые переболели COVID, рекомендовано сделать прививку через полгода после выздоровления», — уточнили в ведомстве.

В случае плановой госпитализации пациентов, у которых подтвержден факт заражения COVID-19 за последние полгода, у него не станут проверять наличие вакцинации против коронавируса.

Также в пресс--службе добавили, что при отказе госпитализации и фактов, доказывающих некорректные действия больниц, Депздрав разберется в каждом случае.

Ранее сообщалось, что ограничение плановой медпомощи для людей без антител в Москве ввели на один месяц. В зависимости от эпидемиологической ситуации ограничение на плановые госпитализации в дальнейшем могут продлить.