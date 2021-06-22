Один человек погиб после переворачивания лодки на Камчатке

Лодка перевернулась на севере Камчатки, в результате происшествия погиб один человек. Двое находившихся на борту пропали без вести, сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК.

«По информации следствия, 19 июня в акватории Берингова моря, примыкающей к Олюторскому району Камчатского края, перевернулось маломерное судно. В результате случившегося один человек погиб», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Двух человек, которые пропали, сейчас продолжают искать.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Следственные действия после инцидента на Камчатке продолжаются.

Ранее в Карелии утонули дети, перевернувшись в лодке. В республиканской прокуратуре уточнили, что все четверо утонувших были жителями Медвежьегорска. Они приехали отдыхать к родственникам и планировали пойти на рыбалку.