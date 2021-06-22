Медведь убил подростка в Красноярском крае

Медведь напал на туристическую группу в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае и задрал насмерть одного из подростков, сообщает Telegram-канал «Борус».

Сообщается, что нападение животного на туристов произошло на озере Медвежье — всего в поход отправилась группа из 13 туристов. В результате нападения 16-летний подросток погиб, еще один взрослый пострадал.

По данным МЧС, на месте находятся спасатели, травмированного туриста и других членов группы выводят с маршрута.

Ранее сообщалось, что медведь напал на военного на авиабазе в Японии, нанеся перед этим травмы двум пожилым людям.