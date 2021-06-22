Жителей Кемерово будут поощрять за прививку от коронавируса

В городе Кемерово начнут поощрять людей, решивших привиться против коронавирусной инфекции различными подарками. Об этом сообщается в Instagram-профиле «Ледовый Дворец Кузбасс».

«После прохождения двух этапов вакцинирования каждый получает сертификат на бесплатное посещение спортивного зала или бассейна на выбор», — заявили представители учреждения.

Кемеровчанам напомнили, что вакцинация является наиболее эффективным и доступным средством в борьбе с инфекционными заболеваниями.

«Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня», — обратились к жителям региона в пресс-службе ледового дворца.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье стимулируют вакцинацию лотереями. В столице с апреля также действует программа для жителей в возрасте от 60 лет. Им за прививку дарят карту с бонусами, которые можно потратить на покупку бытовых товаров, в определенных магазинах, аптеках и кафе. Пресс-служба подмосковного губернатора Андрея Воробьева уточнила, что среди привившихся от COVID-19 жителей региона разыграют квартиру.