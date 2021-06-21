Над зданием Госдепартамента США вывесят флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества

В конце июня власти США впервые вывесят флаг в поддержку сексуальных меньшинств над зданием Госдепартамента в Вашингтоне. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил во время видеоконференции, организованной Атлантическим советом, сообщает ТАСС.

Блинкена спросили, приветствует ли американское внешнеполитическое ведомство демонстрацию символики ЛГБТ-сообщества на зданиях диппредставительств страны за рубежом.

«Мой ответ — да. Мы наделили наших послов по всему миру соответствующими полномочиями», — сказал Блинкен.

Он также пояснил, что соответствующие меры принимаются «с учетом положения дел и ситуации в той или иной стране».

Госсекретарь США уточнил, что на здании Госдепартамента появится флаг прогресса — вариация на тему радужного флага ЛГБТ, содержащая также черный, коричневый, розовый, голубой и белый цвета в поддержку цветного населения и трансгендеров.

По его словам, флаг будет вывешен 26 — 28 июня.

Ранее в США, штате Флорида, на участников гей-парада совершили нападение на машине.