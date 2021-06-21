Телеканалу RTVI отказались продлить разрешение на вещание в Белоруссии

Мининформ Белоруссии заявил, что не будет выдавать новое разрешение на трансляцию RTVI в стране из-за «несоответствия действительности сведений в заявлении от оператора», пишет РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

Ранее оператор электросвязи «Космос ТВ» сообщил, что 27 июня 2021 года на территории Белоруссии истекает срок действия разрешения на распространение телепрограммы RTVI, выдаваемый министерством информации страны.

В ведомстве подтвердили, что разрешение, выданное в 2018 году указанной телепрограмме, истекает 27 июня 2021 года.

Общий охват международного телеканала RTVI составляет 225 млн человек. Количество транслирующих операторов — более 200 по всему миру. Канал представлен на разных платформах в 66 странах, среди которых США, Канада, Израиль, Белоруссия, Армения, страны Европы и Балтии, СНГ и государства Азии.

1 июня текущего года стало известно, что в Белоруссии прекращено вещание трех российских телеканалов. «КИНОМИКС», «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» и «Русская ночь» были исключены из списка разрешенных к распространению на территории страны.