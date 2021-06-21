В Москве заработали первые «антиковидные» рестораны

В Москве начали работать первые «антиковидные» рестораны, среди которых сеть «Чайхона №1», ресторан «Мама будет рада», караоке студия «Щас спою» и другие заведения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Антиковидные кафе и рестораны начали работать с 21 июня, эксперимент продлится до 29 июня», — уточнил он.

По словам Немерюка, также начались проверки «антиковидных» ресторанов на соблюдение условий участия в эксперименте.

Руководитель департамента пояснил, что COVID-free заведения должны пускать посетителей по QR-кодам о вакцинации не только ночью, но и на протяжении всего рабочего дня.

Ранее стало известно, что на данный момент в эксперименте по созданию «антиковидных» зон в Москве участвуют 108 компаний.

18 июня мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу столичных рестораторов и объявил, что «бесковидные» рестораны смогут начать работать в Москве с 19 июня. По его словам, сначала проект будет осуществлен в полутора-двух десятках заведений.