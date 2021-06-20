Появились подробности самоубийства полицейского у посольства Туркмении в Москве

Старшего лейтенанта полиции, который совершил самоубийство у посольства Туркмении в Москве, обнаружили в будке охраны. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

По информации дежурного коменданта, около пяти часов утра он услышал хлопок и отправился на проверку. Он подошел к посту охраны и увидел тело 30-летнего сотрудника полиции. От увиденного он запаниковал и побежал по Филипповскому переулку с криками о помощи.

Медиков и полицейских он вызвал с помощью проходившего мимо мужчины.

Непосредственному свидетелю понадобилось успокоительное. Про погибшего известно, что он родом из Белоозерского Воскресенского района.

Как уточнили в начальстве, полицейский заступил на дежурство накануне, никаких претензий не высказывал. О трагедии уже оповестили мать и брата. Своей семьи у полицейского не было.

Ранее было опубликовано видео с места самоубийства полицейского у посольства Туркмении. На кадрах видно, как двое полицейских вскрывают дверь пункта постовой охраны, где было найдено тело погибшего.