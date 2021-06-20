Обвиняемого в убийстве американской студентки под Нижним Новгородом арестовали на 2 месяца

Жителя Нижегородской области, обвиняемого в убийстве американской студентки Кэтрин Сироу, арестовали на два месяца. Об этом заявили РИА «Новости» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Городецкий городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 августа», — уточнили в организации.

Фигуранту дела предъявили обвинения в убийстве гражданки Соединенных Штатов.

34-летняя Кэтрин Сироу из Калифорнии училась в Нижегородском университете имени Лобачевского на адвоката. Девушка пропала 15 июня, перед исчезновением она успела отправить матери SMS, сообщив, что едет в машине с неизвестным.

«Надеюсь, меня не похитили», — писала она.

Вскоре был задержан предполагаемый убийца. Он сознался в преступлении и показал место убийства. По словам мужчины, он приехал к Сироу три дня назад и нанес несколько ударов ножом в горло. Ранее 44-летний мужчина был судим за разбой и изнасилование.

19 июня смерть студентки подтвердили в поисково-спасательном центре (ПСЦ) «Рысь».