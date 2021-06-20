Гинцбург рассказал, что вакцинация беременных защищает и новорожденных

Если беременная женщина привьется от коронавируса, то новорожденный тоже будет защищен через грудное вскармливание. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА «Новости».

«Как мы с вами понимаем, (вакцинация) защищает не только беременных, а будет защищать новорожденных в результате грудного вскармливания», — сказал Гинцбург.

По его словам, беременным могут разрешить прививаться уже в ближайшие недели.

Ранее Гинцбург сравнил индийский и уханьский штаммы коронавируса, заключив, что первый «злее». Он добавил, что индийская мутация сокращает время, за которое болезнь развивается от легких симптомов к тяжелым формам. Из-за этого уменьшается время выработки антител организмом.

До этого Гинцбург предупредил россиян, в том числе вакцинированных от коронавируса, об опасности перегрева в жаркую погоду. Также он рассказал, в каком случае человек не заболеет коронавирусом.