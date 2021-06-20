Пожар на оборонном заводе в Сербии потушен

Пожар на оборонном предприятии «Слобода» в сербском городе Чачак потушен, сообщил мэр города Милун Тодорович в своем Facebook.

«Самое главное, что после взрыва на фабрике «Слобода» сегодня вечером нет человеческих жертв… Пожар локализован и потушен. В качестве меры предосторожности объявлена эвакуация населения, которое живет в окрестностях фабрики», — написал Тодорович.

Ранее мэр Чачака объявил об эвакуации после взрыва на заводе

Это уже второй раз за месяц, когда на этом оборонном предприятии происходят взрывы. Так, в «Слободе» в ночь на 4 июня произошел пожар и серия взрывов. Глава МВД Сербии Александр Вулин тогда сообщил, что все сотрудники, работавшие в третью смену на «Слободе», были вовремя эвакуированы, и никто не пострадал. Первые взрывы раздались на складе боеприпасов, жители близлежащих домов были эвакуированы или прятались в подвалах домов, у некоторых зданий потрескались стекла.