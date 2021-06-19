Пожар на складе с пиротехникой в центре Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание, которое произошло на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Объявлена локализация пожара на площади 500 кв. метров», — рассказал собеседник агентства.

В результате инцидента один человек обратился за медицинской помощью, однако госпитализация ему не потребовалась.

В столичном главке МЧС ранее рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 17.36 мск. Горящее одноэтажное здание расположено по адресу Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4.

До этого похожий инцидент произошел в Ростове-на-Дону, где на одном из рынков вспыхнул пожар. Пламя охватило двухэтажный торговый павильон с пиротехникой, который привел к взрыву фейерверков.