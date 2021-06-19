Жителей Крыма предупредили о новых сильных дождях

В Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися ливнями, грозами и ветром. Об этом сообщает республиканское МЧС.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером и до конца суток 19 июня, ночью и в первой половине дня 20 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что селевые потоки сошли на южном берегу Крыма.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению более 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.