Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой

Без вести пропавшую в Нижегородской области студентку из США нашли мертвой. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного центра (ПСЦ) «Рысь» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена, погибла», — указано в сообщении.

В поисково-спасательном отряде «Волонтер НН» сообщили РИА «Новости», что экипажи начали выезжать утром 19 июня на поиски, и от полиции в 7 часов пришло уведомление о прекращении поисков в связи с обнаружением тела.

В отряде «Лиза Алерт» также сообщили о гибели американки.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «убийство» после пропажи гражданки США в Нижегородской области. 34-летняя Кэтрин Сироу из Калифорнии училась в Нижегородском университете имени Лобачевского на адвоката. По версии следствия, 15 июня она вышла из квартиры в городе Бор и не вернулась, ее местонахождение неизвестно.