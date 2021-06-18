Отец Софии Сапеги обвинил Протасевича в аресте дочери

Отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Андрей рассказал в интервью с RT почему он считает основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича виновным в аресте дочери.

«Уверен, что все произошло из-за знакомства моей дочери с Романом Протасевичем. Других объяснений, кроме его влияния, я не вижу», — сказал он.

По словам мужчины, он узнал о романе дочери в январе и негативно отнесся к этому, заявив, что отношения с такой «неоднозначной фигурой, как Роман Протасевич, ничего хорошего не означают».

Отношения у Сапеги и Протасевича развивались непросто, и в определенный момент они расстались.

«Я попытался утешить ее, но внутри обрадовался, так как понимал всю токсичность этих отношений. Это было ей абсолютно ни к чему», — отметил Сапега.

Кроме того, он рассказал, что, когда Софья попросила у него денег на поездку в Грецию, он спросил, с кем она летит, однако она скрыла от него, что летит с Протасевичем.

«Я был абсолютно уверен, что их отношения сошли на нет и больше они не общаются», — подчеркнул отец девушки.

Ранее отец арестованной в Минске гражданки России Софьи Сапеги обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь.

23 мая Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могли оказывать давление. После этого Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца.