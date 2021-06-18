Голикова назвала симптомы заболевания «индийским штаммом» коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что симптомы заболевания «индийским штаммом» включают в себя насморк, боль в горле, головную боль. Об этом она сообщила на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.

«По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожи с простудным заболеванием», — отметила она.

По ее словам, россияне могут не различать симптомы простуды и COVID-19, вследствие чего запускают болезнь. Через 3-5 дней заболевание переходит в более тяжелую стадию. Поэтому необходимо обращаться к врачу как можно быстрее, подчеркнула Голикова.

Ранее вице-премьер рассказала, что рост заболеваемости коронавирусом в России за пять дней вырос более чем на треть — на 34,3%. Она уточнила, что лидерами по числу заболевших являются Москва и Московская область.

В Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 случаев коронавируса, что стало рекордом за все время пандемии. Всего в столице заразились 1 269 145 человек, умерли 21 276.