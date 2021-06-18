Петербургский депутат Резник не признал вину по делу о наркотиках

Депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник не признал свою вину по уголовному делу о приобретении наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

«Резнику было предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.228 УК РФ. Вину не признал», — говорится в публикации.

Следствие запросило политику домашний арест до 17 августа с запретом на совершения определенных действий.

По данным СК, в марте Резник «в неустановленное время в неустановленном месте у неустановленного лица» купил 18,2 грамма марихуаны. Далее он пошел в дом на набережной канала Грибоедова, где оставил наркотики на столе и скрылся.

Ранее стало известно о задержании депутата.

В марте СМИ сообщали, что Резника обнаружили в квартире, где в ходе обысков, предположительно, была найдена нарколаборатория. Депутата не смогли задержать из-за наличия у него неприкосновенности. Позже Резник заявил, что в ничего не знает о нарколаборатории в квартире. По его словам, он пришел туда для помощи пожилому родственнику.