Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале мэрии и правительства Москвы.

«Установить, что с 21 июня 2021 года по 29 июня 2021 года (включительно) продлевается приостановление: оказания гражданам услуг общественного питания в фудкортах; посещения детских игровых комнат; посещения зоопарков», — говорится в документе.

Кроме того, указом продлевается запрет на работу общепита, за исключением обслуживания на вынос, с 23.00 до 6.00, а также на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке.

До этого мэр Москвы заявил, что население города столкнулось с новыми штаммами, более агрессивными и быстро распространяемыми. За считанные дни число заболевших увеличилось с трех до семи тысяч, а количество больных — до девяти тысяч, то есть рост заболеваемости увеличился в три раза.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 15 — 20 июня в Москве нерабочими. При этом столичная мэрия ввела ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку.