Врач объяснил, почему болеют коронавирусом после вакцинации

Некоторые реагируют на вакцину от коронавируса не совсем так, как ожидается, в результате чего могут заболеть, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Почему после вакцинации люди все равно болеют коронавирусом? А причин заболевания несколько. Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», — сказал он.

Поздняков уточнил, что производители препаратов открыто говорят о том, что ни одна вакцина не дает стопроцентную защиту, и даже тем, кто вакцинировался, не стоит забывать про меры предосторожности.

«Большая инфицирующая доза способна «продавить» даже хорошо сформированную иммунную защиту», — заметил специалист.

Ранее врач рассказал, чем отличаются антитела после прививки и коронавируса.