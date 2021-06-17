Россиян предупредили об интенсивном распространении индийского штамма коронавируса

В России высокими темпами распространяется индийский штамм коронавируса. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Он [индийский штамм] превалирует уже в 64 странах, и сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России», — сказала она.

По словам Поповой, основными причинами интенсивного роста заболеваемости коронавирусом в Москве являются пренебрежительное отношение к мерам профилактики, а также интенсивность сезонной миграции населения.

Глава Роспотребнадзора добавила, что субъектам РФ было поручено усилить мониторинг за динамикой коронавируса и при необходимости ввести дополнительные меры профилактики.

«Мы очень внимательно следим за контактами, и это дополнительное мое поручение [было дано] подчиненным во всех субъектах РФ: усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования при необходимости», — сказала Попова.

В России за последние сутки выявлено 14 057 случаев коронавируса. В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 5 264 047 случаев коронавируса. За весь период умерли 127 992 человека, выздоровели 4 839 705 человек.