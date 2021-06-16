Еще один регион РФ ввел обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Правительство Кемеровской области решили ввести обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства региона.

Согласно заявлению властей, организациям, индивидуальным предпринимателям (из сфер торговли и услуг — «Газета.Ru»), сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления следует пройти вакцинацию.

«В период до 17 июня нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину. В период до 17 августа — второй компонент вакцины», — сказано в сообщении.

В правительстве отметили, что привиться одной из трех доступных вакцин обязаны «не менее 60% от общей численности работников и сотрудников во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе».

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