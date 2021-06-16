В Москве в среду ожидается до +26°С

Синоптики пообещали, что в Москве в среду, 16 июня, будет до +26°С. В столице будет переменная облачность с частыми прояснениями, пройдет кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр России.

По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +24...+26°С. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +9...+11°С. Ожидается западный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в Центральной России. При этом жара начнется после того, как центр Европейской России окажется под влиянием антициклона. В выходные температура будет выше нормы на 4 градуса.