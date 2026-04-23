Недавно переброшенный к российской границе штурмовой полк ВСУ понес потери

Переброшенные накануне в Сумскую область подразделения штурмового полка вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Речь идет о 425-м отдельном штурмовом подразделении «Скала», которое ранее передислоцировалось в Краснопольский район Сумской области.

«Переброшенные на данный участок фронта <...> подразделения 425-го ОШП уже понесли потери, что подтверждают некрологи в социальных сетях», — сказал собеседник агентства.

Украинское штурмовое подразделение «Скала» состоит из бывших заключенных. Накануне стало известно о его переброске в Сумскую область. Также туда отправились заградительные отряды из состава этого же полка.

Кроме того, командование ВСУ направило на этот участок фронта карательные отряды для «мотивации» отказников из состава 210-го отдельного штурмового полка «Берлинго». Уточняется, что более 40 бойцов этого соединения отказались выполнять задачи на фронте. Кроме того, военным приказано повлиять на местных жителей, чтобы избежать их эвакуации на российскую территорию.

Ранее в силовых структурах рассказали о возможных казнях внутри ВСУ в Сумской области.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!