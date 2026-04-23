«Процесс пошел, готовься»: Плющенко выложил видео с Ягудиным

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Telegram-канале анонсировал свое шоу «Мушкетеры 25 лет спустя», опубликовав видеозапись с чемпионом Игр Алексеем Ягудиным.

На кадрах запечатлено, как Плющенко заходит в гримерку, встречает Ягудина и спрашивает у него, что тот тут делает. отвечает: Ягудин отвечает: «Так а все уже, процесс пошел. Готовься».

«Ну что, главных героев вы уже знаете, скоро узнаете имена остальных мушкетеров. Думаю, что вы будете в восторге. Есть ли догадки, кто это может быть?» — подписал запись Плющенко.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трехкратный чемпион Европы.

Во время своей карьеры фигуристы считались непримиримыми соперниками. Вместе они начали заниматься у Алексея Мишина, однако в 1998 году Ягудин ушел к Татьяне Тарасовой, которая привела его к олимпийской медали.

Ранее Ягудин двумя словами описал Плющенко.

 
