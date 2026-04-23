Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Больше половины россиян поддержали идею ввести курс социальных навыков в школе

KP.RU: 75% россиян считают, что школьников нужно обучать планированию бюджета
Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Больше половины россиян считают, что в школах необходимо ввести курсы социальных навыков, на которых учеников будут обучать планированию бюджета, тайм-менеджменту, сбалансированному питанию и другим бытовым навыкам. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 75% респондентов придерживаются мнения, что курс социальных навыков нужно ввести во всех школах страны. При этом 40% этих россиян считают, что такой предмет должен стать обязательным для всех, поскольку нередко родители сами не могут планировать свой бюджет и питаются нездоровой пищей. В таких случаях заложить базу полезных привычек на всю жизнь поможет учебное заведение.

35% участников опроса отметили, что такие курсы стоит сделать факультативными, так как сегодня нагрузка у детей уже очень большая. По их словам, многие школьники сильно перегружены учебой и секциями, поэтому они должны посещать новые занятия в свободном графике, это

Однако другие 23% респондентов заявили, что в таком предмете нет необходимости. По их мнению, сегодня ученики и так устают и не успевают усвоить даже базовые предметы, поэтому лучше направить их силы на освоение базовых предметов.

Оставшиеся 2% опрошенных проголосовали вариант «другое».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!