Больше половины россиян поддержали идею ввести курс социальных навыков в школе

Больше половины россиян считают, что в школах необходимо ввести курсы социальных навыков, на которых учеников будут обучать планированию бюджета, тайм-менеджменту, сбалансированному питанию и другим бытовым навыкам. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 75% респондентов придерживаются мнения, что курс социальных навыков нужно ввести во всех школах страны. При этом 40% этих россиян считают, что такой предмет должен стать обязательным для всех, поскольку нередко родители сами не могут планировать свой бюджет и питаются нездоровой пищей. В таких случаях заложить базу полезных привычек на всю жизнь поможет учебное заведение.

35% участников опроса отметили, что такие курсы стоит сделать факультативными, так как сегодня нагрузка у детей уже очень большая. По их словам, многие школьники сильно перегружены учебой и секциями, поэтому они должны посещать новые занятия в свободном графике, это

Однако другие 23% респондентов заявили, что в таком предмете нет необходимости. По их мнению, сегодня ученики и так устают и не успевают усвоить даже базовые предметы, поэтому лучше направить их силы на освоение базовых предметов.

Оставшиеся 2% опрошенных проголосовали вариант «другое».

