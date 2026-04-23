В Самаре завершено обследование домов, поврежденных после атаки БПЛА

В Самаре завершено обследование жилых домов, поврежденных в результате атаки БПЛА Украины. Об этом сообщил мэр города Иван Носков в Max.

«Разбитые окна в ближайшее время будут заменены за счет муниципалитета. Электричество в зданиях восстановлено», — отметил он.

Глава города также рассказал, что жители поврежденных жилых домов были переведены в пункт временного размещения (ПВР), где им предоставляется питание и психологическая поддержка.

Рано утром поступили сообщения о беспилотнике, который врезался в дом в Самаре. Взрывы в городе прозвучали около 5:20 мск. Местные жители рассказали каналу SHOT, что в результате атаки один из дронов врезался в многоэтажный дом на севере города, повреждены минимум три квартиры на верхних этажах. Кроме того, осколками посекло автомобили, есть пострадавшие.

Опасность атаки беспилотников в Самарской области была снята в 12:44.

Ранее дроны атаковали Нижегородскую область.