Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Самаре завершено обследование домов, поврежденных после атаки БПЛА

Иван Носков Глава города Самара/VK

В Самаре завершено обследование жилых домов, поврежденных в результате атаки БПЛА Украины. Об этом сообщил мэр города Иван Носков в Max.

«Разбитые окна в ближайшее время будут заменены за счет муниципалитета. Электричество в зданиях восстановлено», — отметил он.

Глава города также рассказал, что жители поврежденных жилых домов были переведены в пункт временного размещения (ПВР), где им предоставляется питание и психологическая поддержка.

Рано утром поступили сообщения о беспилотнике, который врезался в дом в Самаре. Взрывы в городе прозвучали около 5:20 мск. Местные жители рассказали каналу SHOT, что в результате атаки один из дронов врезался в многоэтажный дом на севере города, повреждены минимум три квартиры на верхних этажах. Кроме того, осколками посекло автомобили, есть пострадавшие.

Опасность атаки беспилотников в Самарской области была снята в 12:44.

Ранее дроны атаковали Нижегородскую область.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
