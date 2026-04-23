Турэксперт назвал новые популярные у российских туристов направления

Эксперт Каганер: россияне начали чаще планировать путешествия в Китай
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

На фоне изменения туристических потоков россияне начали чаще планировать путешествия в альтернативные направления, такие как Армения, Китай и другие азиатские страны. Об этом газете «Известия» сообщил директор Национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер.

Специалист рассказал, что Турция и Египет все еще остаются одними из самых востребованных направлений для путешествий. Однако также сегодня растет популярность путешествий в Азию, в том числе в Китай и Вьетнам.

По словам эксперта, более востребованными у российских туристов также стали страны ближнего зарубежья, такие как Узбекистан, Армения и Грузия. Точный выбор направления в основном зависит от формата поездки.

Помимо этого, организованные путешественники предпочитают организовывать поездки в дальние направления, например в страны Европы и Дальний Восток. Индивидуальные туристы отдают предпочтение непродолжительным путешествиям в соседние страны, например в Армению, Азербайджан, Беларусь или Абхазию.

Турэксперт Артур Мурадян до этого говорил, что спрос российских туристов на путешествия за рубеж на майские праздники снизился. По его словам, на продажи оказало влияние то, что в 2026 году майские праздники будут короче.

