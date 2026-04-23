Ожидаемые Украиной ракеты «для ударов вглубь России» подешевеют

TWZ: производитель ракет для Украины создал доступный аналог AGM-158 JASSM
Компания-производитель боеприпасов для Украины CoAspire создала доступный аналог дорогой крылатой ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) с большой дальностью действия. Об этом новостной портал TWZ.

Отмечается, что новая ракета, которая получила название Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile Extended Range (RAACM-ER), появилась всего через несколько дней после того, как Военно-воздушные силы (ВВС) США запустили инициативу по созданию недорогих боеприпасов большой дальности для поражения надводных целей. По словам генерального директора и владельца CoAspire Дуга Деннени, летные испытания новой ракеты планируется провести «очень скоро».

В основе RAACM-ER ракета RAACM, которую отличает способность поражать как стационарные, так и движущиеся цели. Основное отличие аналога — в увеличенном объеме топливного бака, который обеспечивает ракете дальность полета более 1000 морских миль (1852 км) при сохранении компактных размеров.

В TWZ подчеркнули, что RAACM-ER превосходит даже американские Tomahawk по малозаметности. В издании отметили, что по внешнему виду и возможностям новинка напоминает ракету класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM, в приобретении которой заинтересован Киев «для ударов вглубь России». Однако стоимость RAACM-ER, в отличие от JASSM и других крылатых ракет, ниже.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, каким оружием ВСУ атакуют российские регионы.

 
