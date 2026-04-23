«ИИ требует ресурсов»: стало известно, как связаны войны на Украине и в Иране

Аналитик Кнутов: войны на Украине и в Иране связаны с борьбой за ресурсы для ИИ

Сейчас мир переходит к новому технологическому укладу, связанному с искусственным интеллектом (ИИ) и нейросетями. Это требует колоссального количества сырьевых и энергетических ресурсов, что обуславливает все нынешние военные конфликты, в первую очередь на Украине и в Иране, а также притязания США на Канаду и Гренландию. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Искусственный интеллект сейчас требует гигантских ресурсов как энергетических, так и сырьевых. В первую очередь это касается редкоземельных металлов. У России всего этого в избытке, именно поэтому США определили для себя, что они забирают энергетические ресурсы Венесуэлы и Ирана, прибирают логистические пути, возможно, будут двигаться и дальше, а Европа будет заниматься разделом России. Американцы, как всегда, рассчитывают, что в случае успеха европейских реваншистов, они к разбору тоже, в общем-то, подойдут и также какой-то кусок постараются наиболее лакомный прихватить. Поэтому ситуация связана, во-первых, с переходом на новый экономический уклад, а во-вторых, с тем, что именно на сегодняшний день только Россия имеет такой потенциал, как в энергетике, так и непосредственно в сфере редкоземельных металлов... Цель всех этих конфликтов – это ресурсы энергетические, сырьевые в связи с переходом на новый технологический уклад, связанный с искусственным интеллектом», — подчеркнул эксперт.

Дата-центры в США, указал Кнутов, требуют «просто гигантского количества энергии». Без преувеличения можно говорить о том, что это «целые города», которым необходимы серверы, системы охлаждения и кондиционеры для помещений.

«Это страшное количество электроэнергии, плюс электроэнергия, которая нужна самим серверам. В этой ситуации поэтому [президент США Дональд] Трамп заинтересован в захвате Канады. С одной стороны, это шельф [с ресурсами]. Сразу он получает выхода арктическому шельфу, а с другой стороны, это гидроресурсы. Атомная энергетика. Канада имеет колоссальный потенциал, тем более, что атомная энергетика там уникальная, там свои собственные технологии, которых нет в мире. Вообще, только Канада эти технологии использует. Гренландия отсюда – это запасы энергетики и запасы редкоземельных металлов», — сказал аналитик.

Именно поэтому сейчас разворачивается борьба за ресурсы, указал Кнутов, именно поэтому будут создаваться военно-политические группировки, «друзья будут становиться врагами, враги друзьями».

«Процесс, с моей точки зрения, займет от 10 до 20 лет, пока мир не перейдет на этот новый технологический уклад», — подытожил Кнутов.

До этого экономист, старший научный сотрудник Института экономики РАН Олег Комолов заявил, что за конфликтами Ближнем Востоке стоят не только энергоресурсы, но и контроль над технологиями. Речь идет о редкоземельных металлах и производстве микрочипов, без которых невозможно развитие ИИ.

