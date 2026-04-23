Политолог раскрыл смысл сообщений о переименовании Донбасса в «Донниленд»

Публикации о планах Украины переименовать подконтрольную себе часть Донбасса в «Донниленд» в честь Дональда Трампа связаны с привлечением внимания, созданием кликабельных материалов, а также попыткой Киева подольститься к американскому президенту. Дальше сообщений в СМИ эта инициатива не пойдет, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

«Полагаю, что, с одной стороны, это попытка подольститься к Дональду Трампу, с тем, чтобы он опять обратил внимание на Украину, а с другой – это очередная попытка привлечь внимание всего мира к Украине, — убежден эксперт. — Делается это с расчетом на то, чтобы несколько парадоксальная идея где-то зазвучала».

По его мнению, основная цель подобных сообщений – добиться скандального контекста в СМИ, однако что касается реализации идеи, то до нее дело не дойдет. Максимум, чего смогут добиться украинцы этими статьями – комментария со стороны Трампа, считает Безпалько. Он также напомнил, что аналогичные ситуации уже наблюдались – так, например, украинские политики вернули одному из поселений название «Нью-Йорк», стремясь подчеркнуть связь с Западом.

«В общем, дальше газетных полос идея «Донниленда» не распространится», — заключил политолог.

Напомним, 21 апреля The New York Times написала, что украинские переговорщики предлагали американцам назвать подконтрольную ВСУ часть Донбасса «Доннилендом» в честь президента США Дональда Трампа. Один из представителей Киева даже создал флаг и гимн несуществующей страны. Таким образом Украина попыталась убедить Трампа усилить давление на Россию. Также Киев предлагал отдать территорию под управление «Совета мира», подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Посол дал совет Украине по переименованию Киева после слов о «Донниленде» в Донбассе.