В Новой Москве после пожара найдены тела двух женщин

После пожара в квартире жилого дома в Новой Москве были обнаружены тела двух женщин, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Обнаруженные тела имели признаки насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений, пояснила представитель СК.

Личности погибших устанавливаются. Следователи выясняют обстоятельства убийства.

По словам Ивановой, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Позже стало известно, что мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин, был задержан в Москве. Собеседник агентства уточнила, что в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных мероприятий и проверки на причастность к совершению преступления.

Утром 15 июня в экстренных службах агентству сообщили, что в деревне Кокошкино на улице Дзержинского произошел пожар в квартире. Его площадь составила 10 кв. м. По данным собеседника, причиной пожара стал поджог.