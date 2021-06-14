Протасевич заявил, что скоро привьется «Спутником V»

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич на брифинге, организованном в Минске МИД Белоруссии, заявил, что скоро привьется российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.

«На фоне всех слухов, которые плодились о состоянии моего здоровья: меня регулярно осматривал врач. Мне даже предложили вакцинироваться «Спутником V». Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время», — заявил Протасевич.

Ранее арестованный Протасевич объяснил раны на руках и заверил, что к нему не применяли пыток в СИЗО, а также рассказал о своем самочувствии.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.