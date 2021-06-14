Пекинес Васаби победил на выставке собак в Нью-Йорке

Пекинес Васаби одержал победу на 145-й выставке собак Вестминстерского клуба собаководства, который прошел на территории поместья Линдхерст в Тэрритауне, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает People.

Пес с необычной кличкой оказался лучшим среди более 2400 других собак 209 пород. Отмечается, что собаки породы пекинес побеждали на конкурсе уже пять раз.

Предки Васаби — тоже титулованные чемпионы собачьих выставок. Его дед Мэлаки стал победителем Вестминстерского клуба собаководства в 2012 году. Сам трехлетний кобель также выиграл Национальный чемпионат Американского клуба собаководства в 2019-м.

Ранее сообщалось, что королеве Великобритании Елизавете II подарили нового щенка корги. Питомец был подарен принцем Эндрю, герцогом Йоркским и его дочерями Беатрисой и Евгенией на официальный день рождения королевы.

Имя шестинедельного щенка пока неизвестно.

В феврале у Елизаветы умерла собака породы дорги — помесь корги и таксы. Причина смерти щенка не называлась.