В России зафиксировали 14723 случая коронавируса за сутки

В России 13 июня выявлено 14723 случая коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Отмечается, что 16,1% из них не имели клинических проявлений болезни, 357 случаев закончились летальным исходом, а выздоровело 9166 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 208 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.

Ранее депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал новые ограничения в столице, введенные из-за заболеваемости COVID-19. Как считает парламентарий, этих мер могло не быть, так как была создана эффективная вакцина.

С 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов. Рестораны, кафе, бары, ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения не будут принимать посетителей в ночное время с 23.00 до 6.00. Исключение составит обслуживание на вынос. Мэр города Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым 15 — 19 июня будут выходными днями.