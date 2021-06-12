Мясников рассказал об опасности супов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о полезных и опасных свойствах супов. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, первые блюда полезны, потому что запускают пищеварение. В то же время специалист отметил, что это высококалорийный продукт, где содержится много соли.

«Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты — это хлеб и суп», — сказал Мясников.

Как пояснил врач, людям старше 50 лет и имеющим болезни сердца нельзя потреблять больше 2,5 грамма соли в день, в то время как в первом блюде ее концентрация гораздо выше. Он порекомендовал совмещать небольшие порции супов со вторыми блюдами.

Ранее медики рассказали, как улучшить свое питание. Нужно сократить потребление переработанных продуктов из мяса, таких как сосиски и колбаса, а также заменить красное мясо на фасоль с овощами пару раз в неделю. Фасоль схожа с мясом по содержанию белка, витаминов и микроэлементов. Отмечается, что мясо можно заменить морепродуктами.