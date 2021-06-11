Путин подписал закон о праве крымчан занимать госдолжности в РФ

Крымчан, которые после воссоединения Крыма с Россией по независящим от них причинам не смогли оформить выход из гражданства Украины, больше не будут касаться ограничения занимать государственные должности. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки внесены в статью 4 ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников ранее сообщил, что документ был разработан в связи с принятием президентских законов, которые предусматривают запрет на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для государственных и муниципальных служащих, некоторых государственных и муниципальных должностей.

В думском комитете отмечали, что изменения направлены на обеспечение прав жителей Крыма и Севастополя, решивших отказаться от украинского гражданства, на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы.

Ранее Путин подписал закон об отмене возрастного ограничения для ряда госслужащих.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.