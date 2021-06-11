Число заболевших «черной плесенью» в Индии превысило 31 тысячу человек

Число заболевших мукормикозом («черной плесенью») в Индии выросло до 31 216 случаев, от грибкового заболевания скончались 2 109 человек. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на медицинские источники.

26 мая было зарегистрировано 11 717 случаев заболевания мукормикозом.

Как сообщили собеседники телеканала, увеличение числа заболевших в том числе связано с острой нехваткой противогрибкового препарата.

Больше всего заболевших в штате Махараштра (7 057 случаев заражения и 609 умерших), в штате Гуджарат (5 418, 323).

По данным специалистов, грибковое заболевание мукормикоз чаще всего выявляют у тех пациентов с COVID-19 , которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также фиксируют у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение долгого времени.

Ранее Роспотребнадзор рассказал об опасности «черной плесени».