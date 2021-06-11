Прекращено дело «банды Цапков» о вымогательстве

Следствие прекратило уголовное дело, которое было заведено в отношении участников «банды Цапка» по статье «вымогательство». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Мурада Мусаева, адвоката Натальи Стришней, которая проходила в качестве одной из обвиняемых по делу.

Эту информацию агентству также подтвердил источник в правоохранительных органах. Речь идет о деле, возбужденном, в отношении Сергея Цапка, Федора Стрельцова, Владимира Алексеева, Вячеслава Цеповяза, его бывшей супруги Натальи Стришней и ее брата Ивана Стришнего. По словам собеседника агентства, следствие не нашло факта преступления из-за срока давности событий.

Как рассказал защитник, это дело было прекращено, так как оно было заведено и «строилось на заведомо ложных показаниях».

«После того, как заказчики этого и ряда других похожих уголовных дел сами попали под следствие, дело о вымогательстве получило адекватную оценку», — заявил Мусаев.

Фигурантов обвиняли в вымогательстве у бизнесмена Александра Исюка в 2010 году. Предполагалось, что они получили от предпринимателя 70 млн руб. и автомобиль Land Rover стоимостью чуть более 4 млн руб. Потерпевший заявлял, что для выполнения требований злоумышленников он взял кредит в банке на компанию его зятя суммой более 40 млн руб. Эти деньги Исюк отдал членам банды, после чего он также поступил с еще 30 млн руб. Позднее бизнесмен отдал злоумышленникам и иномарку.

Свою причастность к преступлению фигуранты дела отрицали.

4 ноября 2010 года банда Сергея Цапка совершила убийство 12 человек в станице Кущевская. Это преступление считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно и скончался от болезни в 2014 году, находясь в СИЗО. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.