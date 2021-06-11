В Москве в пятницу ожидается до +21°С и гроза

Синоптики пообещали, что в Москве в пятницу, 11 июня, будет до +21°С. В столице будет облачная погода с кратковременными дождями и местами с грозами, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +19...+21°С. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +13...+15°С. Будет дуть северо-восточный ветер с переходом на юго-западный 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 746 мм рт. ст., а ночью — 745 мм рт. ст. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.