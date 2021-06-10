Проценко рассказал о сложностях лечения COVID-19 из-за мутации

Проверенные методы лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией периодически оказываются неэффективны, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом сложности при лечении специалист связал с возможной мутацией патогена.

«Есть ощущение, что меняется вирус <…> Тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время метода терапии», — рассказал врач.

По его словам, «замкнутый круг» не удастся разорвать без вакцинации населения от COVID-19.

«Я бы хотел искренне всех граждан призвать к прививкам <…> Это единственный выход из той патовой ситуации, которая сложилась», — добавил Проценко.

Он подчеркнул, что даже в случае заражения вакцинация облегчает течение COVID-19, специалистам не известно ни одного случая, когда вакцинированному пациенту потребовалась бы искусственная вентиляция легких.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что ситуация с коронавирусом в российских регионах развивается неравномерно.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,1 млн случаев COVID-19, более 125 тысяч заболевших скончались. Выздоровели более 4,7 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».