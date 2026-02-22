Размер шрифта
В Иране высказались о присутствии флота США на Ближнем Востоке

Асади: присутствие флота США на Ближнем Востоке «перешло в стадию пропаганды»
US Navy via AP

Присутствие флота США на Ближнем Востоке «перешло в стадию пропаганды». Об этом заявил заместитель главы центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Мохаммад Джафар Асади, передает РИА Новости.

«Ответ на эти пропагандистские действия США был дан верховным главнокомандующим. Флот — опасная вещь, однако страшнее него — то оружие, которое может низвергнуть этот корабль на дно морское», — сказал он.

До этого издание The Jerusalem Post сообщало, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln («Авраам Линкольн») вошла в Малаккский пролив, направляясь на Ближний Восток к берегам Ирана. Одновременно с этим ожидается переброска дополнительных авиагрупп на военную базу США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Как отмечает издание, США наращивают военное присутствие в регионе на фоне возможного приказа президента Дональда Трампа о нанесении ударов по Ирану.

Ранее «Газета.Ru» проанализировала, сможет ли Иран потопить американский авианосец.
 
