Дмитриев ответил на слова Уиткоффа о Путине

Дмитриев после слов Уиткоффа о Путине: мир восторжествует благодаря диалогу
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Мир на Украине восторжествует благодаря диалогу. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя в соцсети Х слова спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа о том, что президент РФ Владимир Путин всегда оставался честным в ходе их встреч.

«Мир восторжествует благодаря диалогу», — написал Дмитриев.

Стив Уиткофф высказался о Путине в интервью, которое он дал невестке президента США Ларе Трамп на телеканале Fox News. Американский политик подчеркнул, что российский лидер всегда был с ним честен. Уиткофф отметил, что за подобную высокую оценку встреч с Путиным его часто критикуют.

Спецпредставитель Трампа также обратил внимание, что подвергался критике и за частые встречи с президентом России. По утверждению Уиткоффа, он вел переговоры с Путиным уже восемь раз. Однако, чтобы заключить сделку, нужно понять позиции другой стороны, отметил политик. Уиткофф выразил надежду, что США удастся довести конфликт на Украине до конца.

Ранее Трамп оценил качества Путина как президента.
 
